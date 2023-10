Unterfeldhaus Gleich zwei Fahrzeuge stark beschädigt und geflüchtet

Zwischen Samstagmittag (7. Oktober) und Dienstagmittag (10. Oktober), 12 Uhr, kam es auf der Max-Planck-Straße zu einer Fahrerflucht mit hohem Sachschaden: In einem Wohngebiet in Unterfeldhaus wurden gleich zwei Fahrzeuge stark beschädigt. Laut Polizei parkten die beiden Fahrzeuge, ein Audi A5 Sportback und ein Audi A1, unversehrt auf Höhe der Hausnummer 43. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte zu noch unbekannter Tatzeit beide hintereinander stehenden Pkw erheblich. Erst am Dienstag stellte eine Anwohnerin die frischen Unfallspuren in Form von Dellen und Lackabrieb an der linken Seite jeweils beider Fahrzeuge fest. Am Audi A5 wurden zudem ein platter Reifen und am Audi A1 ein defekter Seitenspiegel vorgefunden. Die Zeugin alarmierte umgehend die Polizei. Die Beamten schätzen den Gesamtschaden auf etwa 27.500 Euro. Sie bitten dringend um Hinweise von möglichen Zeuginnen und Zeugen und fragen:Die Polizei Erkrath ist dafür jederzeit unter Telefon 02104 9480 6450 erreichbar.