Kriminalität in Erkrath Zwei 17-Jährige durch Messerstiche schwer verletzt

Das ist ein Fall für die Staatsanwaltschaft Wuppertal, die gemeinsam mit der Kreispolizei Mettmann ermittelt: In der Nacht auf Sonntag, 25. Februar, wurden bei einem Raub zwei 17-jährige Jugendliche an einem Feldweg in Erkrath durch mehrere Messerstiche schwer verletzt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.