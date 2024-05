Bildung in Erkrath Zukunft der Volkshochschule ist noch offen

Ein aus Erkrather Sicht also wünschenswerter Schritt, zumal die Ansprüche an die Volkshochschule durchaus hoch sind und zum Beispiel schnelles Reagieren auf das Zeitgeschehen erwartet wird. Kritisiert wurde etwa, dass es im Herbstsemester nur wenige Beiträge zu politischen Grundbildung gibt, der angesichts des Rechtsrucks in Europa wieder mehr Bedeutung zukommt. Auch Fake News (und wie man sie erkennt) sollten Thema werden, so ein Wunsch, ebenso wie informative Vorträge und Kurse rund um die LGBTQ-Gemeinde, um über den eingeschworenen Seniorenkreis hinaus weitere Altersgruppen für die VHS-Angebote zu gewinnen.