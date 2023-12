Kultur in Erkrath Zu Weihnachten Kultur verschenken

Für alle, die noch das perfekte Weihnachtsgeschenk suchen, hat das Kulturamt die Lösung: Einzeltickets, Gutscheine und Theater-Abos für das Kulturprogramm in der Stadthalle warten noch bis Freitag, 22. Dezember, 12 Uhr, im Rathaus an der Bahnstraße in Alt-Erkrath auf Abnehmer, die anderen damit eine Freude machen möchten.