Ausgehen in Erkrath Zu Ostern Kulturkarten verschenken

Treppers Lieblingsthema sind Schlagertexte. Er pflegt sie nach Strich und Faden zu beharken. Stundenlang soll er sich für sein neues Bühnenprogramm durchs Fernsehprogramm gequält haben, um Stoff in der Welt der flachen Unterhaltung zu sammeln und eine Liste jener Sendungen zu erstellen, die man getrost verpassen kann. Nur wenige bleiben da ungeschoren. Doch der ehemalige Stahlarbeiter und Ex-Radiomoderator hat auch eine sanfte, melancholische Seite und gibt auf der Bühne nicht nur den Haudrauf. Am Ende seiner Programme soll schon so mancher geeint haben, allerdings aus Freude. Karten für den Kabarett-Abend können ab 22 Euro im Online-Ticketshop unter tickets.erkrath.de gekauft werden, also noch rechtzeitig vor Ostern. Wer auf ein thematisch gemischtes Osterkörbchen setzt, kann bei der Gelegenheit gleich noch – Achtung: Kontrastprogramm – Tickets für das Schauspiel „Und wer nimmt den Hund“ mit Marion Kracht und Michael Roll am 19. April, ebenfalls um 20 Uhr in der Stadthalle, drauflegen. Dazu noch Karten für den Musikabend „Swing trifft auf HipHop im Gatsby-Style“, mit dem Chris Dunker und Phil Ohleyer am 12. Mai in Erkrath die glorreichen 20er Jahre beschwören, und die Überraschung könnte perfekt sein. Tickets können übrigens alternativ auch per Mail an kultur@erkrath.de sowie telefonisch unter 0211 2407-4009 reserviert und am Veranstaltungsabend oder in Vorfeld vor Ort in der Abteilung Kultur, Bahnstraße 16, abgeholt werden.