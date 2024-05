Hochdahl Zeugen gesucht für Unfall mit Bakenfuß

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand war ein 19-jähriger Haaner gegen 0.25 Uhr mit seinem Audi A6 auf der Gruitener Straße in Richtung Haan unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 34 bemerkte er dann den Bakenfuß auf der Fahrbahn, konnte mit seinem Audi jedoch nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Es kam zur Kollision mit der Kunststoffplatte. Anschließend entfernte der Fahrer den Bakenfuß von der Fahrbahn. An dem Audi entstand ein Schaden in Höhe von 800 Euro.