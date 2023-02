Bildung in Erkrath Zeitzeuge Sally Perel tot - er war auch Gast in Hochdahl

Sally Perel war aktiv in der Friedensbewegung in Israel tätig. Zur aktuellen Situation in Israel sagte er am Ende seines Vortrags: „Gott will nicht, dass sich Kinder für ihn in die Luft sprengen. Auch der Koran will das nicht. Wir brauchen einen dauerhaften und gerechten Frieden mit unseren direkten Nachbarn.“ Das Gymnasium Hochdahl hat sich in diesem Sinne als „Schule für Courage und gegen Rassismus“ verpflichtet – gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit, Ausgrenzung und Antisemitismus. „Die Besuche Sally Perels und anderer Zeitzeugen tragen zur Integration und Verständigung, zum friedlichen und freundlichen Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen und unterschiedlicher Religionen bei. Diese Werte und Ziele werden wir im Angedenken an Sally Perel auch weiterhin in unserer Schule betonen“, so Smolka.