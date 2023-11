Erkrath zeigt Flagge beim Orange Day

Für jede Menge symbolträchtiges Orange in der Stadt haben jetzt Gleichstellungsbeauftragte Annegret Pollmann, Bürgermeister Christoph Schultz und weitere Akteure vor dem Rathaus gesorgt. Gemeinsam mit Bürgern sowie einer Vertreterin des SKFM Mettmann für das Frauenhaus im Kreis Mettmann und der Allgemeinen Frauenberatungsstelle im Kreis sollte ein Zeichen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen gesetzt werden. Dafür wurden zwei Fahnen sowie ein Banner in der Farbe Orange mit dem Aufdruck „Wir sagen Nein! Zu Gewalt gegen Frauen!“ gehisst und aufgestellt. Zudem waren Bürger eingeladen, sich mit eigenen orangefarbenen Kleidungsstücken sowie begleitenden Beiträgen in den sozialen Medien unter #orangeday zu beteiligen. Foto: Stephan Köhlen