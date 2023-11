Jubiläum in Erkrath Seit 60 Jahren ein glückliches Paar

Ein besonderer Tag für die Eheleute Schoar-Yekta: Am 22. November 1963 gaben sie sich in Teheran, der Hauptstadt Irans, das Ja-Wort. 60 Jahre später feiern Zahra und Parviz in ihrer Wohnung in Erkrath Diamantene Hochzeit. Bürgermeister Christoph Schultz überbrachte im Namen der Stadt Glückwünsche sowie einen Strauß Blumen. Bei Tee und traditionellem persischen Gebäck berichteten die Jubilare von ihrem bewegten Leben.