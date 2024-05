Hochdahl Wohnmobil von Parkplatz gestohlen

Die Mobile stellen angesichts ihres hohen Werts ein besonders attraktives Diebesgut dar, heißt es. Am häufigsten wurden 2022 Wohnmobile gestohlen, deren Aufbauten auf Fahrzeugplattformen des Herstellers Fiat montiert sind, gefolgt von Citroen und Volkswagen. In der Nacht auf Freitag, 3. Mai, ist jetzt ein Fiat-Wohnmobil mit einem Aufbau der Marke Bürstner von einem Parkplatz in Erkrath-Hochdahl verschwunden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.