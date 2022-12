Einkaufen in Erkrath Wochenmärkte trotz Feiertage wie gewohnt

Der Wochenmarkt in Hochdahl findet in der Woche vor Weihnachten wie üblich am heutigen Donnerstag, 22. Dezember, zwischen 8 und 18 Uhr statt. Der Wochenmarkt in Alt-Erkrath hat am Freitag, 23. Dezember, von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Auch nach Weihnachten werden die Wochenmärkte am Donnerstag, 29. Dezember, auf dem Hochdahler Markt sowie am Freitag, 30. Dezember, unter der Markthalle in Alt-Erkrath zu den bekannten Marktzeiten öffnen.