Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtentwicklung in Erkrath : Wo neuer Wohnraum für die Stadt entsteht

Derzeit noch Gewerbegebiet, bald Bau- und dann Wohngebiet: Wimmersberg in Alt-Erkrath. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Am Alt-Erkrather Wimmersberg und in Erkrath Nord entstehen größere Siedlungen. Sportplatz Gink, Gemeindezentrum Unterfeldhaus und die Schmiedestraße in Hochdahl sind ebenfalls schon im Visier der Planer.