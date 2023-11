Politik in Erkrath Wirbel um Dezernenten-Nachfolge

Für den in Erkrath derzeit stark geforderten Geschäftsbereich Stadtplanung, Bauen und Umwelt muss die Stadt bis März kommenden Jahres einen neuen Technischen Beigeordneten finden. Der langjährige Amtsinhaber Fabian Schmidt geht in den Ruhestand und wird die Verwaltung zu diesem Zeitpunkt verlassen. Die Bewerbungsfrist für den Posten in der Verwaltungsspitze ist Anfang September abgelaufen.