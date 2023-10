Angebote in der Stadt Winterfitness zum Nulltarif

Calisthenics Der neue Dschungelspielplatz am Hochdahler Stadtweiher ist als generationsübergreifendes Freizeitangebot gedacht. Zentrales Element ist ein großer Kletterturm mit roter Rutsche, der sowohl von neuen und altbekannten Spielgeräten wie Karussell, Schaukel, Seilbahn und Tischtennisplatten umgeben ist. Der benachbarte Bolzplatz wurde ebenfalls überarbeitet und in seiner vollen Größe erhalten. Mit der modernen Calisthenics-Anlage bietet der Spielplatz sportlich interessierten Erkrathern eine weitere Möglichkeit der Freizeitgestaltung. Die Bewegungsanlage fungiert als Outdoor-Fitness-Park und ermöglicht Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Es gibt ein Kombinationsgerät mit Hangelleitern, Barren, Sprossen und Sit-Up-Bank. Ergänzt wird das Kombigerät mit einer Dip-Bank sowie drei Steppern in unterschiedlichen Höhen. Dazu gibt es ein Balancebrett und Twist- und Flexrad. Die Fläche verfügt über einen Fallschutzbelag. Neben dem Aufbau von Kraft und Kondition steht die Förderung von Beweglichkeit und Gleichgewichtssinn im Mittelpunkt. Bürger haben bei der Stadt beantragt, dass die Fläche im Winter bis 21 Uhr beleuchtet wird, jetzt ist die Politik mit einer Entscheidung am Zug. Erreicht werden kann der Spielplatz am Stadtweiher auch per öffentlichem Nahverkehr: Buslinien O5 sowie 780, Haltestelle „Schildsheider Straße“. Großzügige Parkmöglichkeiten gibt es rund um das Bürgerhaus Hochdahl.