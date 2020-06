Bauen und Wohnen in Erkrath : Wimmersberg: Politik treibt Planung voran

Bauen und Wohnen in Erkrath

Diese Animationszeichnung zeigt die Vorstellungen des Investors Catella für das Bauprojekt Wimmersberg in Alt-Erkrath. Foto: Catella

Erkrath Auf dem in großen Teilen verwaisten Gewerbegebiet im Herzen von Alt-Erkrath nahe der Bahnstraße soll ein modernes Wohnquartier entstehen. Darum gab und gibt es viel Wirbel. Nun ist eine „grüne Mitte“ zentraler Bestandteil des Entwurfs. Bürger können jetzt den überarbeiteten Bebauungsplan einsehen.

Der Planungsausschuss hat jetzt die aktualisierte Fassung des Bebauungsplans für das durchaus umstrittene geplante Wohngebiet am Wimmersberg bestätigt (erneuter Aufstellungsbeschluss) und die Offenlage der Pläne beschlossen.

Laferi, der früher beim Planungsamt der Stadt Düsseldorf gearbeitet hatte, wiederholte seine Kritik am Vorgehen des Investors Catella Project Management. „Es war ein lausiges, nicht auf Mitwirkung ausgerichtetes Verfahren, und es gibt immer noch keine Alternativen.“ Man hätte die Bürger mitnehmen müssen, das sei nicht passiert, behauptet Laferi. Die Pläne des Investors würden nicht zur Struktur Erkraths passen und dem Stadtbild schaden.

Deshalb präsentierte der Diplom-Ingenieur einen alternativen Entwurf, der mehr Grün und geringere Geschosszahlen beinhaltet. Statt eines Wohngebäuderiegels im Norden soll eine niedrige Schallschutzwand direkt an den Gleisen der Bahntrasse installiert werden. Dem Wohngebiet solle am Rande, wo der Lärmschutz gering ist, Gewerbe beigemischt werden. Die Geschossbauten sollen sich locker über das Gelände verteilen und nicht höher als vier Stockwerke werden. Statt eines „großen anonymen Parks“ sollen kleinteilige Nachbarschaften voller Wiesen und Bäume entstehen. Catella-Geschäftsführer Klaus Franken reagierte souverän auf die Kritik. „Herrn Laferis Entwurf ist genau auf der Linie dessen, was wir seit zwei Jahren machen.“