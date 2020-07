Kunst in Erkrath : Lokschuppen kommt aus Lockdown

Erkrath Ein weiterer Güterwaggon hätte nach Wunsch der Ehrenamtler vor der Tür die Gäste begeistern sollen. Aber die Auflagen der Corona-Krise vereiteln manchen Plan. Glücklich über die Rückkehr in die Normalität sind alle Beteiligten am Lokschuppen.

Ein- und Ausgang sind getrennt, so dass Besucher erst nach ihrem Besuch durch den „Fahrkartenschalter“ mussten. Das scheint eine gute Lösung für die Zukunft zu sein, weil man dort unter den frischen Eindrücken noch Souvenirs wie Bücher kaufen kann. In der großen Halle waren die Ausstellungswagen um 90 Grad gedreht, um die Gäste entlang eines ausgewiesenen Pfades zu führen. Neben den Pfeilen kleben nun die bekannten „Abstand halten!“-Sticker auf dem Boden. „Mäander-Weg“ nennt Ralf Fellenberg den Zickzack-Pfad, was nicht zufällig so ähnlich wie „Neander (-Weg)“ klingt.