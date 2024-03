Ausgehen in Erkrath Unterfeldhauser Poetry Slam geht in die nächste Runde

Die ausverkaufte Premiere im September vergangenen Jahres hat die Veranstalter zu einer Neuauflage motiviert. Am Dienstag, 12. März, geht der Poetry Slam in Erkrath in die zweite Runde. Veranstaltungsort ist wieder Stockies Bistro am Neuenhausplatz in Unterfeldhaus, Tickets sind noch ab 18 Euro im Vorverkauf zu haben, erhältlich online über Eventim oder vor Ort im Bistro. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr.