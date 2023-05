Verkehrswende in Erkrath Wieder nur Schulnote 4,3 für die Fahrradstadt

Was wurde negativ bewertet? Als große Schwächen in Erkrath wurden die Oberflächen der (Rad)wege und die Reinigung der Radwege ausgemacht (jeweils Schulnote 4,9). Hinzu kommen die Ampelschaltungen für Radfahrer (5,1). „Die Rückmeldung der Radfahrenden entspricht auch unserer Wahrnehmung“, sagt der Erkrather ADFC-Chef Peter Martin. Viele der Erkrather Radwege, insbesondere an Kreis- und Landstraßen, seien marode, verrottet und zugewachsen, worauf der Club mehrfach mit seiner Aktion „Radwege ausgraben“ hingewiesen hatte. Auch die Bettelampeln für Fußgänger und Radfahrer, etwa im Bereich Hochdahler Straße/Bergische Alle und an der Kreuzstraße, wären ein großes Ärgernis und Mobilitätshindernis. Eine adäquate Reinigung der Radwege im Herbst und Winter finde nicht statt, sagen die organisierten Radler.