Verbraucher in Erkrath Wie Kunden sich der Fernwärme-Musterklage anschließen können

Sowohl die Interessengemeinschaft Fernwärme in Erkrath also die Grünen wollen in den nächsten Tagen und Wochen durch Informationsstände, persönliche Beratungen, Mustertexte und Berechnungsbeispiele für die Eintragung in das Register und weiteren Maßnahmen den Fernwärmekunden in Erkrath helfen. Details unter diesem Link.