ÖPNV in Erkrath Wie kommt die obere Willbeck an das Bus-Netz?

Für die obere Willbeck schlägt die SPD vor, die Fahrtroute der Buslinie 786 bis zum Ende der Willbecker Straße zu verlängern. Auf dem dortigen Feld müssten eine neue Endhaltestelle und eine Wendeschleife für die Rheinbahnbusse eingerichtet werden, heißt es in einem Antrag der Sozialdemokraten für den Mobilitätsausschuss. Als Name für die neue Haltestelle schlägt die SPD „Sternwarte Hochdahl“ vor. Zugleich sind in dem Antrag Fahrwege und zusätzliche Haltepunkte notiert. Sie legen sich wie ein Ring um das Quartier. Detlef Ehlert von der SPD ist sicher: „Es kristallisiert sich bei der Prüfung etwaiger Alternativen zu unserem Vorschlag, die Linienwege der Linie 786 zu nutzen, immer mehr heraus, dass es keinen besseren Vorschlag gibt.“