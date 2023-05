Ankommen in Erkrath Wie Geflüchtete die Welt erleben

In festlichem Rahmen wurde das Projekt „Wir halten zusammen, Wir kommen gemeinsam an“ vorgestellt, unterstützt vom Flüchtlingshilfswerk der Uno. Ziel ist es, Solidarität und Integration in Erkrath zu stärken. „Was uns heute und in Zukunft wichtig sein wird, sind die Stimmen der Menschen, die zu uns kommen. Sie erzählen uns, was sie im Krieg und auf Flucht erlebt haben. Diese Stimmen, diese Bilder und diese Eindrücke wollen wir Ihnen heute präsentieren“ – mit diesen Worten eröffnete Dieter Thelen vom Freundeskreis den Abend, zu dem sich einige Erkrather in der Stadthalle an der Neanderstraße eingefunden hatten.