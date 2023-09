Engagement in Erkrath Wie „Du-Ich-Wir“ immer weiter wächst

Der Verein „Du-Ich-Wir“ wächst. Allein in Erkrath werden inzwischen 170 Kinder, Jugendliche und auch einige Erwachsene begleitet – vor allem mit einem Deutschunterricht und der Vermittlung weiterer Schulkenntfächer. Dafür war das ursprüngliche Domizil in Trills zu klein geworden. „Wir haben ein Miet-Angebot für dieses ehemalige Ladenlokal im oberen Bereich der Willbecker Straße erhalten. Da es schon länger leer stand, ist die Gesellschaft, die die meisten Wohnungen in den Mehrfamilienhäusern dort im Bestand hat, wirklich sehr entgegenkommend. Außerdem sind die Mietzahlungen auf sechs Jahre festgeschrieben,“ berichtete Dominik Adolphy bei einem Ortstermin mit Wido Weyer, Sprecher des „Wirtschaftskreis Erkrath“ (WEK).