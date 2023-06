Energie in Erkrath Wie die Fernwärme transformiert werden soll

Der Prozess zur Umstellung der Fernwärme in Hochdahl auf erneuerbare Energien läuft langsam an. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke (SWE) hatte die vollständige Dekarbonisierung bis 2030 als Ziel beschlossen, nun werden Angebote für die Planungsleistungen eingeholt. Das Ganze nennt sich „Transformationsplan“ und ist Voraussetzung, um Fördermittel des Bundeswirtschaftsministeriums zu bekommen. Die von Grünen und BmU in den Aufsichtsrat entsandten Mitglieder (Peter Knitsch und Bernhard Osterwind) hatten das Thema nun per Fraktionsantrag auf die Tagesordnung setzen lassen. Sie wollten Druck machen und nachhaken, wie der Stand der Dinge ist.