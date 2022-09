Psyche in Erkrath : Die Volkshochschule will das Tabu um seelische Erkrankungen brechen

Erkrath Die Volkshochschule Erkrath lädt zu einem Informationsabend ein. Bei genug Interesse soll eine Angehörigengruppe in Hochdahl gegründet werden.

„Seelische Erkranken“ gelten bei vielen Menschen als Tabu-Thema. Häufig wird darüber noch nicht einmal im Familienkreis oder mit vertrauten Menschen gesprochen. In der Öffentlichkeit möchte sich niemand als Person mit seelischen Problemen outen. Die Volkshochschule Erkrath will jetzt an der Tabuzone kratzen. Sie lädt am Dienstag, 13. September, von 18.30 bis 20.45 Uhr in die Schimmelbuschstraße 25 ein. Auf dem Programm steht ein Informationsabend der VHS Erkrath zum Thema „Seelische Erkrankungen und Wege aus der Krise“ statt.