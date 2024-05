Kultur in Erkrath Wie Chöre und Lokschuppen zueinander fanden

In mehr als zwei Jahrzehnten hat sich das Sängerfest der Hochdahler Chöre zu Christi Himmelfahrt im historischen Lokschuppen zu einem liebgewonnenen Musikereignis in Erkrath entwickelt. Zur 22. Auflage kamen jetzt rund 250 Gäste in den Lokschuppen – so viele wie nie zuvor, freute sich der Vorsitzende der Chöre, Dieter Feilen.