Wertstoffhof an Hochdahler Straße Kompost kann wieder abgeholt werden

Ausgegeben wird er in zwei Varianten. Die grobe Körnung kann kostenlos und in beliebiger Menge in selbst mitgebrachte Gefäße geschaufelt werden. Die feinere Absiebung, die als Dünger für Balkon- und Gartenpflanzen taugt, wird pro 40-Liter-Sack zu einem Preis von 5,50 Euro abgegeben. Der besonders humus- und nährstoffreiche Kompost gilt als hervorragendes, naturbelassenes Mittel zur langfristigen Verbesserung des Bodens. Schon einige Schaufeln dienen nicht nur als Vorratsdüngung über mehrere Jahre, sondern erhöhen gleichzeitig die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens – wichtig bei den auch in hiesigen Breitengraden immer trockeneren Sommern. Zudem erspart es den Gärtnernden Zeit und Arbeit.