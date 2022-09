Kindheit in Erkrath : Wenn eine Kita den 50. Geburtstag feiert

Erkrath Das Familienzentrum/Kita Sandheide macht aus kleinen ziemlich große Talente und ist Ansprechpartner im Quartier. Seit vielen Jahrzehnten wird hier am Kindswohl gearbeitet.

Von wegen – bloß Betreuung! An der Schildsheider Straße 119 geht es um Bildung von Menschen, die die Schule und den Beruf erst noch vor sich haben. 61 Mädchen und Jungen im Alter zwischen zwei und sechs Jahren spielen, lachen und toben hier. Okay, manchmal wird auch geknatscht und geschrieben, aber das gehört schließlich zum Leben dazu. „Wir möchten, dass alle die gleichen Startchancen haben, wenn sie in die Schule kommen“, sagt Kita-Leiterin Julia Schauf. Da hat sie sich mitsamt elf Erzieherinnen und Erziehern ordentlich etwas vorgenommen – hier im Familienzentrum/Kita Sandheide. Die gute Nachricht lautet: Es scheint zu funktionieren. Denn nun feiert eine der wichtigsten Stadtteileinrichtungen ihren 50. Geburtstag.

1972 ging es in einem Container los. Denn verblüffenderweise brauchte ein junger Stadtteil mit jungen Familien auch einen Platz, wohin die Kinder tagsüber gebracht werden konnten. Während die Großen arbeiten. So kam der Container nicht einfach weg, sondern wurde durch eine Einrichtung ersetzt, die sich immer wieder wandelte. Bis 2006 gab es in der Kita Sandheide eine Hortgruppe. Dann wurden die Hortgruppen abgeschafft. Dafür klopften plötzlich Kinder unter drei Jahre - die U-3-er an die Tür. Erst viergruppig, dann zweigruppig, heute in drei sehr durchlässigen Gruppen – was immer in der Kindergartenszene gerade angesagt war, wurde in der Sandheide nicht einfach bloß umgesetzt, sondern mit viel Engagement gelebt. Der permanente Wandel wurde im Gebäude sichtbar, an dem regelmäßig angebaut wurde. Und auch einen Wechsel der Trägerschaft – die Übergabe der Verantwortung von der Kirchengemeinde Hochdahl zum Evangelischen Kitaverbund Windrose wurde gemeistert.