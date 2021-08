Sterbebegleitung in Erkrath : Wenn der Hospizverein Herzenswünsche erfüllt

ERKRATH Erstmals seit 2019 kamen die Mitglieder des Hospizvereins Hochdahl zusammen. Corona hatte Mitgliederversammlung unmöglich gemacht.

Neu in der Vorstandsriege ist Wolfgang Soldin als erster Stellvertreter. Er war bis zu seiner Pensionierung im vergangenen Jahr Filialdirektor der Kreissparkasse Erkrath. „Ich will etwas zurückgeben“, sagt Soldin zu seinem Ehrenamt. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Siegfried Thiel wird der Hospizarbeit weiterhin verbunden bleiben. Als Schatzmeisterin bestätigt wurde Anke Banken und neue Schriftführerin ist Claudia Dickie, die Inge Masa ablöst.

Kurzfristig entschied der Vorstand, einen befreundeten Hospizverein an der Ahr mit 10.000 Euro zu unterstützen, um Hochwasserschäden zu beseitigen und betroffenen Anwohner eine Traumabewältigung anbieten zu können. Das Hospiz selbst und somit die Ehrenamtler des Vereins hatten im vergangenen Jahr von der Unterstützung der Bundeswehr bei Schnelltestaktionen profitiert. Man sei „gut durch die Zeit gekommen“, sagte der langjährige Geschäftsführer aus dem Mutterhaus der Franziskanerinnen in Waldbreitbach, Christoph Drolshagen, der eigens zur Veranstaltung nach Hochdahl gekommen war. In der schwersten Phase der Pandemie habe die Gefahr bestanden, dass das Hospiz geschlossen werden musste. Weil man sich streng an die Vorgaben hielt, habe dies verhindert werden können.