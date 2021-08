Hochwasser in Erkrath : Weitere Anwohner kritisieren fehlende Hochwasser-Warnungen

Erk Eine Frau aus der Pestalozzistraße beschreibt, wie sie versuchte, vor der zweiten Welle Nachbarn wachzuklingeln: „Ich fühle mich sehr im Stich gelassen.“

„In Zukunft sollte in so einem Katastrophenfall alles ganz anders laufen“, wünscht sich Britta Schulze aus der Pestalozziostraße. Gemeinsam mit anderen habe sie mitten in der Nacht den verzweifelten Versuch unternommen, Nachbarn der Pestalozziostraße und der angrenzenden Morper Allee zu wecken. Dort wohnten viele ältere Menschen. Mit Apps könnten diese nichts anfangen, wohl aber mit Warnsirenen, die Betroffene auf ein herannahendes Unheil hinweisen. Britta Schulze schreibt: „In der Ferne hörten wir irgendwann Sirenen (eventuell aus Mettmann oder aus Unterfeldhaus). Nur hier in Erkrath gab es keine Infos oder Warnungen vor Ort.Ich fühle mich sehr im Stich gelassen.“