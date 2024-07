Dauerbaustelle Unterfeldhaus: Stillstand bei Gemeindebrache

Das Gelände, auf dem eigentlich seniorengerechter Wohnraum entstehen sollten (die Pläne waren der Politik im Januar 2021 vorgestellt worden) ist zwischenzeitlich zum Spekulationsobjekt geworden. Die Stadt ist in der leidigen Sache bislang machtlos, weil die Gemeinde das Grundstück an private Eigentümer veräußert hat, in deren Ermessen Fortgang oder Stillstand liegen.