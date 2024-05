Alt-Erkrath „Das hier kann etwas richtig Großes werden“

Doch dies blieb angesichts des stetigen Zustroms von Besuchenden eher eine Randnotiz. So zeigten sich dann auch die Standbetreiber am Samstag zufrieden mit dem Gäste-Zuspruch. Winzer Thomas Lersch aus Langenlonsheim an der Nahe war erstmals mit einem Ausschank dabei. Er bescheinigte dem Erkrather Weinfest: „Das hier hat auf jeden Fall Potenzial, etwas richtig Großes zu werden. Wir wissen aus Erfahrung von der Teilnahme an vielen Weinfesten, dass diese nach vier bis fünf Jahren erst so richtig einschlagen, wenn sich auch in der näheren Umgebung herumgesprochen hat, was so ein Fest wie hier zu bieten hat.“