Mit geringen Mitteln Wünsche erfüllen : Gutes tun und Wünsche erfüllen

Erkrath Schöne Tradition ist der Weihnachtswunschbaum. Auch in diesem Jahr gibt es ihn in der Sparkasse.

Wo es am Nötigsten fehlt, kann man auch mit wenig Geld viel bewirken. Denn arme Familien gibt es nicht nur in weit entfernten Ländern, sondern auch in der Nachbarschaft. Und oft fehlt es ihnen an finanziellen Mitteln, ausgerechnet zu Weihnachten sehnsüchtig geäußerte Träume unterm Christbaum zu erfüllen. Die Weihnachtswunschbaum-Aktion springt hier in die Bresche und hilft, sie ist längst so etwas wie Tradition geworden.

Bereits zum 24. Mal startet sie in Erkrath. Am Dienstag, 3. Dezember um 11 Uhr, werden in der Kreissparkasse Düsseldorf an der Bahnstraße 20 die auf Kartonagen notierten Wünsche an die Weihnachtsbäume gehängt, die extra für besagte Aktion von der Kreissparkasse aufgestellt werden. Aber nicht allein an der Adresse Bahnstraße wird ein solches Grün platziert, ebenso wird es in den Filialen am Neuenhausplatz, der Bergstraße sowie dem Hochdahler Markt entsprechende vorweihnachtliche Wunschbäume geben. Wer helfen mag, nimmt sich eine solche Karte, erfüllt den darauf notierten Wunsch und gibt sein Geschenk dann zum notierten Zeitpunkt in der Filiale ab.