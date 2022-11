Aktion in Erkrath Weihnachtsgewinnspiel: Wer findet „Keulchen“?

(RP) Mit einer weihnachtlichen Stadtrallye durch Alt-Erkrath, Hochdahl und Unterfeldhaus will die städtische Wirtschaftsförderung die Bürger in die Zentren locken. Mit etwas Glück kann man einen Stadtgutschein gewinnen. Noch bis zum 21. Dezember steht eine etwa ein Meter große Figur namens „Keulchen“, entworfen von Lothar Kniep, als weihnachtlich verkleideter Neandertaler zeitgleich in allen Stadtteilen in ausgewählten Schaufenstern. Gut versteckt gibt „Keulchen“ dort Woche für Woche jeweils einen neuen Lösungsbuchstaben bekannt. Aus den insgesamt vier Buchstaben kann am Ende des Aktionszeitraums, in die richtige Reihenfolge gebracht, das Lösungswort gebildet werden – für jeden Stadtteil ein eigenes. Wer alle drei gesuchten Begriffe erraten möchte, muss auch in den anderen Stadtteilen die Schaufenster im Blick behalten. Der erste Buchstabe wartet in jedem der drei Stadtteile seit Freitag darauf, gefunden zu werden. Anschließend wird in jedem Stadtteil immer freitags der Standort sowie Lösungsbuchstabe geändert.