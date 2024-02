Baustelle in Erkrath Weg zum Hühnerbach für Arbeiten gesperrt

Anknüpfend an die Arbeiten zur Gewässerunterhaltung soll voraussichtlich ab Herbst 2024 auch der Neubau der Fußgängerbrücke an der städtischen Kindertagesstätte Gretenberg erfolgen. Hierbei wird die marode Holzbrücke zunächst abgebrochen und anschließend durch eine neue, langlebigere Brückenkonstruktion ersetzt. Der Zugang von der Sandheider Straße über den Hühnerbach bis in den südlich gelegenen Wald wird für die gesamte Dauer der Maßnahme gesperrt sein. Die Hauptwegeverbindung, die von der Immermannstraße über die Fußgängerbrücke in den Wald und anschließend über die A46 bis in den Hildener Stadtwald führt, wird dagegen weiterhin begehbar sein. Um die Einschränkungen und Sperrungen möglichst gering zu halten, fänden derzeit noch Abstimmungen zwischen dem Fachbereich Tiefbau, Straße, Grün und dem BRW hinsichtlich einer Zusammenführung der beiden Baumaßnahmen statt. Da es sich bei dem Baufeld um ein Landschaftsschutzgebiet handelt, sind sämtliche Arbeiten ebenfalls mit der Naturschutzbehörde des Kreises Mettmann abgestimmt. Durch die standortgerechte Neugestaltung und Bepflanzung der Uferböschung sowie die ökologische Baubegleitung wird sichergestellt, dass die Eingriffe in die Natur auf das notwendigste Maß reduziert werden, so die Stadt.