Zeitgenössische Kunst in Erkrath Bald wechselnde Ausstellungen in Unterfeldhauser Galerie

Einige Freunde zeitgenössischer Kunst haben den Neuzugang am Neuenhausplatz bereits entdeckt und teils auch schon etwas erworben. Rainer Timmen, der in Alt-Erkrath zuhause ist, wünscht sich aber noch etwas mehr Leben im „Neuhouse 27“, wie er seine gerade erst eröffnete Kunstgalerie in Unterfeldhaus nennt. Dort hängen große Namen neben solchen, die es noch werden wollen.