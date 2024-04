Erkrath Was Jugendliche in der Stadt bewegen wollen

Die gewählten Jugend-Vertreter aller weiterführenden Schulen in Erkrath haben den Anspruch, sich überparteilich für die Belange Jugendlicher einzusetzen und der lokalen Politik ihre Bedürfnisse hahezubringen. Ein Spektrum von Bildung, Freizeit, Kultur, Mobilität und Umwelt im Blick, ist der Jugendrat idealerweise ein dynamischer Akteur in städtischen Entscheidungsprozessen. Öffentliche Sitzungen, Vertretungen in den Fachausschüssen und Arbeitsgemeinschaften ermöglichen eine direkte Einbindung in die Stadtgestaltung. Bei der jüngsten Sitzung des Jugendrats im Rathaus an der Bahnstraße wurden die aktuellen Anliegen vorgestellt.