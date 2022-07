Extreme Hitze in Erkrath : Warum es in Erkrath keine öffentlichen Trinkbrunnen gibt

Erkrath Was andere Städte etabliert haben, ist Erkrath zu aufwendig, zu teuer. Auffüll-Stationen (mit meist eingeschränkten Öffnungszeiten) sollen es richten.

(hup) Zwei bis drei Liter Wasser soll ein Mensch am Tag trinken, empfehlen Experten. Gerade an heißen Tagen sei es wichtig, auch unterwegs ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Städte wie Düsseldorf , Köln , Oberhausen oder auch Langenfeld bieten deshalb an öffentlichen Trinkbrunnen die Möglichkeit, sich kostenlos zu erfrischen – oder auch Wasser abzufüllen. Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität in den Zentren erhöhen und auf die zunehmenden Hitzeperioden reagieren. Betrieben werden die Trinkbrunnen meistens von den kommunalen Wasserversorgern oder anderen privaten Anbietern.

Doch es sprudelt immer noch kein öffentlicher Trinkbrunnen in Erkrath. Wieso konnte der erfrischende Vorschlag nicht umgesetzt werden? Von den Stadtwerken hieß es damals, der Aufwand sei erheblich und die Kosten stünden in keinem Verhältnis dazu. CDU, SPD, BmU und FDP konnten sich ebenfalls nicht für den Vorschlag erwärmen. Sie verwiesen teils darauf, dass öffentliche Wasserspender unhygienisch wären und der Bedarf auch gar nicht da sei, teils auf die Teilnahme der Stadt am sogenannten Refill(Auffüll-)-Projekt. Dahinter verbirgt sich ein Netzwerk von (mit einem entsprechenden Aufkleber gekennzeichneten) Institutionen und Geschäften, in denen Bürger mitgebrachte Trinkflaschen kostenlos mit Leitungswasser auffüllen können, sofern gerade geöffnet ist. Refill-Pionierin in Erkrath war Gastronomin Caterina Klusemann, in deren Café Neandertal No. 1 (gegenüber dem Neanderthal-Museum) durstige Wanderer Leitungswasser zapfen können. Weitere Quellen: Stadtwerke an der Gruitener Straße, Neanderbad, Jugendzentrum Cube und Quartiersbüro am Sandheider Markt, Naturschutzzentrum Bruchhausen, Begegnungsstätte Hand in Hand und Haus der Kirchen in Hochdahl.