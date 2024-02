Justiz in Erkrath Warum endete eine Aussprache mit Messerstichen?

Dabei soll er laut der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft fünf Mal in den Oberkörper des 24-Jährigen gestochen haben, der dadurch lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte. Ein Stich soll die Lunge perforiert haben, das Opfer musste noch in der Nacht im Krankenhaus notoperiert werden. Dass der 24-Jährige mit dem Leben davon gekommen ist, war auch ein Verdienst der in der Tatnacht eingesetzten Sanitäter. Die Rettungskräfte hatten den Schwerverletzten am Tatort erstmedizinisch versorgt.