Umwelt in Erkrath Warum der Erkrather Aktionstag so wichtig ist fürs Wasser

Das „Naturschutzzentrum Bruchhausen“ hat mit vielen weiteren engagierten Mitstreitern ein vielfältiges Programm zusammengestellt: Mit dabei ist die BUND-Ortsgruppe Erkrath mit dem Thema „Moor-Renaturierung“, der Eine-Welt-Laden Hochdahl zeigt Bewässerungstechniken in der Sahelzone am Beispiel von Gärten in Burkina Faso. Am Stand des Fördervereins Bruchhausen geht es um Wasser und Artenschutz als Bildungsthema, unter anderem im Rahmen von Märchen.