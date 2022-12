Freizeitgestaltung in Erkrath Zum Jahresabschluss noch einmal wandern gehen

Die Wanderkollegen vom TSV Hochdahl schauen schon auf den Januar. So steht am Dienstag, 10. Januar, eine Rundwanderung um Haan auf dem Programm, mit den Stationen Kellertor, Kesselsweier, Sandberg, Ittertal, Heidberger Mühle, Haaner Bachtal und Hühnerbachtal. Es geht über 14 Kilometer in vier Stunden, Schlusseinkehr ist im Handelshof. Anmeldung unter Telefon 02104 45261, Treffpunkt ist der Parkplatz am Kellertor. Beschauliches Wandern ist für Donnerstag, 19. Januar, geplant, bei einer Winter-Wanderung durch die Hildener und Ohligser Heide (zirka 12 Kilometer, 3½ Stunden) mit Schlusseinkehr. Zurück geht es mit dem Bus (1x VRR-A). Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Parkplatz des TSV-Zentrums an der Sedentaler Straße. Kontakt: Telefon 0211 252614.