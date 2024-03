Erkrath und Umgebung Auf zum Osterspaziergang

Auf der Denkmalroute Hochdahl (Rundwanderung, 8 km, 2 Stunden Gehzeit): Man kann sich auf dieser Route das Neandertal und das moderne Hochdahl anschauen. Ausgangspunkt ist der Bahnhof Hochdahl. Von dort kommt man schnell zur Neanderkirche, die 1903-05 erbaut und nach dem Kirchenlieddichter und Pfarrer Joachim Neander benannt wurde. Dieser Herr Neander weilte zur Inspiration gerne im Düsseltal, und zwar genau da, wo man später den Neandertaler fand, der seinem Namen also einem Pastor verdankt. Durch das Thekhauser Bachtal kommen wir zur Düssel und treffen hier auf das Neanderthal-Museum. Es wird jährlich von über 150.000 Menschen besucht. Mithilfe von zahlreichen lebensgroßen Rekonstruktionen von Neandertalern und anderen Vormenschen wird versucht, ein anschauliches Bild vom Aussehen dieser frühen Verwandten des anatomisch modernen Menschen zu vermitteln. Jetzt folgen wir ein Stück dem Neandertal/Düsseltal, passieren die Steinzeitwerkstatt, streifen den Wildpark Neandertal und kommen auf Höhe der ehemaligen Tongrube Majewski auf die Hauptstraße. Wir spazieren vorbei an der Villa Bayer (gebaut 1898-99, bewohnt von Friedrich Bayer, damals Chef der heutigen Bayer-Werke in Leverkusen) und hinein in den Bayerpark. Später kommen wir an der Wahnenmühle vorbei und wandern dann zurück zum Bahnhof Hochdahl.