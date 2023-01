Grünkohl, Fisch und Schlössertour Das sind die neuen Wanderungen von Erkrath aus

Es geht beschaulich weiter, und zwar am Donnerstag 16. Februar, 9 Uhr, wiederum mit einer Grünkohlwanderung ab Bahnhof Hochdahl kreuz und quer durch Hochdahl und Millrath mit auf und ab (zirka 12 Kilometer, vier Stunden). Anschließend erholen sich die Aktiven bei einer Schlusseinkehr, bei der dann Grünkohl (14,90 Euro pro Person) gegessen wird. Verbindliche Anmeldung bis zum 8. Februar unter 02104 41049. Am Mittwoch, 22. Februar, wird dann zur Abwechslung Fisch verspeist, und zwar im Restaurant „Zur Isa“ in Düsseldorf-Gerresheim. Um 10 Uhr geht es dafür am Bahnhof Hochdahl erst einmal per ÖPNV nach Alt-Erkrath und von dort zu Fuß nach Gerresheim, sieben Kilometer, etwa zweieinhalb Stunden. Anmeldung bis 15. Februar unter Telefon 02104 33755. Der Wandermonat klingt aus mit einer Drei-Schlösser-Tour am Donnerstag, 23. Februar. Dazu wird vom Bahnhof Hochdahl aus um 8.30 Uhr nach Ratingen-Hösel gefahren. Von dort geht es zu den Schlössern Landsberg, Hugenpoet und Linnep (zirka 15 Kilometer, viereinhalb Stunden, Schlusseinkehr, wenn möglich). Die Wanderführer sind unter Telefon 02104 5086239 erreichbar.