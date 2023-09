Hochdahl VHS informiert über die dunklen Seiten der Billigmode

Schnelle Mode, auch Fast Fashion genannt, belastet die Umwelt mehr als der Flugverkehr. Vor dem Hintergrund des voranschreitenden Klimawandels ist Aufklärung geboten. Genau dafür will ein Vortrag der Volkshochschule Erkrath am Mittwoch, 18. Oktober, in der Stadtbücherei Hochdahl sorgen. Eva-Maria Reinwald, Fachpromotorin für Globale Wirtschaft und Menschenrechte beim Bonner Südwind-Institut, spricht dann von 19.30 bis 21 Uhr über die weltweiten Folgen dieses immer beliebteren Geschäftsmodells der Modebranche.