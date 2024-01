Hochdahl Geheimnisse der Neanderhöhe werden gelüftet

Die Erkrather Abteilung des Bergischen Geschichtsvereins lädt für den 9. Januar zu einem Vortrag von Hanna Eggerath und Winfried Steiling über die „Eisenzeitliche Siedlung Neanderhöhe“ ein. Los geht es um 19.15 Uhr in der Bücherei im Bürgerhaus Hochdahl an der Sedentaler Str. 105-107, der Eintritt ist frei. Die Neanderhöhe soll in der ur- und frühgeschichtlichen Periode von etwa 450 vor Christus bis etwa 1. Jh. nach Christus bebaut worden sein. Die Siedlung war bei Grabungen in den Jahren 2020 und 2022 entdeckt und erschlossen worden. Die Erdarbeiten waren angeordnet worden, als die Stadt mit der Erweiterung des Gewerbegebiets Neanderhöhe auf der Fläche in Hochdahl beginnen wollte. Eine archäologische Untersuchung war wohl auch wegen der Nähe zum Neandertal verpflichtend. Die Entdeckung von Überresten einer eisenzeitlichen Siedlung führten jedoch nicht zur Absage des Bauvorhabens. Untersucht worden war das Gebiet zwischen Schönmakers (im Osten), BTB (im Westen), der Hauptstraße (im Süden) und einer Ackerfläche (im Norden). Der Vortrag von Hanna Eggerath und Winfried Steiling beleuchtet Prozesse und detaillierte Ergebnisse der Grabungen.