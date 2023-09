Angebot der Volkshochschule in Erkrath Balkon und Garten klimawandelfest machen

Diese und weitere Fragen beantwortet Dozent Dr. Christian Ottenz in seinem Vortrag. Dabei erhalten die Teilnehmer nicht nur Ratschläge für den Hausgebrauch, sondern auch eine umfassende theoretische Einführung in die Grundlagen und Prinzipien der Klimaforschung, die möglichen Folgen des Klimawandels für die Vegetation in Deutschland sowie mögliche Bewältigungsstrategien. Die Teilnahmegebühr kostet 16 Euro. Anmeldung ist noch bis spätestens 8. September per E-Mail an vhs@erkrath.de, telefonisch unter 0211 24074305 sowie über die Homepage der Volkshochschule Erkrath www.vhs-erkrath.de unter der Kursnummer 232-1150 möglich.