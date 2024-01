Klimaschutz in Erkrath Themenreihe: So geht nachhaltiger Umgang mit Energie

Erkrather mit Interesse an einer kostenlosen PV-Beratung wenden sich zwecks Terminvereinbarung an die Bürgersolarberatung, per E-Mail an bsberkrath@gmail.com. Die Solarberater helfen bei der sicheren Konzeption einer PV-Anlage (ohne/mit Speicher) inklusive Amortisationsberechnung, berücksichtigen dabei auch mögliche wirtschaftliche Auswirkungen von E-Auto und Wärmepumpe und begleiten den Entscheidungsprozess.