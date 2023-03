Vereinsleben in Erkrath Vorstandsteam des Madrigalchors hat sich gefunden

„Das Votum ist ein großer Vertrauensvorschub für die beiden Herren“, meint Sprecherin Cornelia Thomas. Nach einem turbulenten Jahr, das der Chor, vor allem aber Wolfgang Kockel bravourös gemeistert habe, hoffen die Sängerinnen und Sänger nun wieder auf ruhigeres Fahrwasser. „Die Aussichten sind gut, denn die Versammlung verlief sehr harmonisch“, so Cornelia Thomas. Für 2023 geplant sind unter anderem ein offenes Singen an fünf Montagabenden in Mai und Juni unter dem Projektnamen „Filmmusik“, das Brunnenfest am 17. Juni und das Adventskonzert am 10. Dezember.