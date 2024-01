Erkrath Vorarbeiten für Eselsbach-Aufwertung starten

Zur Verbesserung der Strukturvielfalt muss zudem Totholz in den Bach, als Lebensraum für viele Wasserkleinstlebewesen und im Sinne der Artenvielfalt. Das Totholz bestehe aus Teilen der zuvor gefällten Bäume, die damit ökologisch sinnvoll genutzt und weiter verwertet würden. Eine sogenannte „Niedrigwasserrinne“, also ein Wasserlauf, der bei Niedrigwasser bestehen bleibt, werde sich nach der Umgestaltung durch die Eigendynamik des Bachs von selbst ausbilden. Das bestehende Sohlgefälle bleibe erhalten, da der Eselsbach ober- und unterhalb nahtlos an das Bachbett angeschlossen werde.