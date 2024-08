Angebot in Erkrath Neue Lust am Selbermachen

Das Interesse gehe dabei durch alle Altersgruppen, berichtet Birgit Handke. Zu ihren Besuchern zählen Ältere, die sich schon ganz gut auskennen oder von Mutter und Großmutter übernommenes Wissen wieder auffrischen oder auch weitergeben wollen. Ein paar Kräuter auf die noch leicht warme Herdplatte streuen und die Raumluft durch die Düfte reinigen (so hat es manche Großmutter noch gemacht) ist so ein Tipp. Jüngere Besucherinnen, die wieder näher an der Natur leben und wissen möchten, was es auf der grünen Wiese außer Löwenzahn und Gänseblümchen noch so alles gibt, stellen sich ebenfalls gerne zum Wildwiesen-Ausflug ein. Fortgesetzt werden kann dies dann mit ganz alltagspraktischen Übungen in Workshops.