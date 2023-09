Verkehr in Erkrath Von Fahrradboxen, Zebrastreifen und einem Überholverbot

An allen vier Bahnhöfen sollen moderne Fahrradboxen installiert werden, die über Ladevorrichtungen für E-Bikes verfügen und über eine App tage-, wochen- oder monatsweise gebucht werden können. Am Bahnhof Millrath sollen die 24 alten Boxen noch in diesem Jahr durch 23 neue „DeinRadschloss“-Boxen ersetzt werden. Der Austausch von zwölf alten Boxen in Hochdahl und 16 in Erkrath durch das einheitliche VRR-System ist ebenfalls geplant. In Erkrath wird zudem geprüft, ob auf der anderen Seite der Gleise noch mehr Boxen installiert werden können, denn die Flächen befinden sich nicht im Besitz der Stadt, sondern der Deutschen Bahn.